Зоран Лукич о поражении от «Енисея»: «Еще при подбрасывании мяча даже не поборолись за него»

Теги Енисей БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «НН» прокомментировал домашнее поражение от «Енисея» – 61:82.

«Хочу поздравить нашего соперника, который четко понимал, ради чего он прилетел в Нижний Новгород и какую игру хочет показать.

С первой секунды получили классический нокаут. Еще при подбрасывании мяча даже не поборолись за него, такая игра была на протяжении всего матча. Без энергии, без борьбы. Единственный, кто показал желание бороться за мяч, это Паша Ганькевич во второй половине.

Сразу проиграли игру в контакте, и исход был практически решен. Для меня как для тренера стоит вопрос, почему так произошло», – сказал Лукич.

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