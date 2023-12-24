Йовица Арсич: «Заслуженная победа, которая подняла настроение перед праздниками»

Главный тренер «Енисея» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» – 82:61.

«Нам повезло, что «Пари Нижний Новгород» испытывает проблемы из-за большого количества травмированных игроков и пытается встроить новичков и вернувшихся в систему.

Что касается нас, то выглядели гораздо лучше, чем на предыдущей игре с «Автодором». Поправили свой процент реализации и сегодня выиграли благодаря нашим попаданиям.

Открыли матч несколькими открытыми бросками, что сразу упростило нам задачу. Кроме того, контролировали подбор. Заслуженная победа, которая подняла настроение перед предстоящими праздниками», – сказал Йовица Арсич.