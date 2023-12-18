Кейси Шеперд вернулся в «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» подписал контракт до конца сезона с защитником (29 лет, 191 см).

Кейси уже выступал за «НН» в сезоне-20/21. Американец тогда получил звание MVP плей-офф Лиги чемпионов. За шесть матчей в Топ-16 турнира он показал среднюю статистику в 20,5 очка и 22,2 балла за эффективность действий.

Шеперд является действующим рекордсменом лиги ВТБ по количеству набранных очков в одной четверти. 23 сентября 2020 года в матче против «Химок» за 10 минут игрового времени он набрал 26 очков.

В матчах Лиги ВТБ баскетболист проводил на паркете по 24 минуты, набирая в среднем по 14,8 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за игру.