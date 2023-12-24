Рашид Уоллес: «Зайону Уильямсону трудно сбросить вес. Я вижу это по тому, как он бегает»

Рашид Уоллес заявил, что Зайон Уильямсон испытывает проблемы из-за лишнего веса.

«Хороший талантливый игрок, но да, большой парень испытывает проблемы. Дело в весе. Однажды он получил травму, и так получилось, что это была нижняя конечность. Колено или лодыжка, не могу вспомнить, что именно.

Эта травма выбила его из игры на какое-то время, и именно тогда он набрал вес, и теперь ему трудно его сбросить. Я вижу это по тому, как он бегает», – сказал чемпион 2004 года.