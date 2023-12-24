Рашид Уоллес: «Зайону Уильямсону трудно сбросить вес. Я вижу это по тому, как он бегает»

Теги Рашид Уоллес Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Рашид Уоллес заявил, что Зайон Уильямсон испытывает проблемы из-за лишнего веса.

«Хороший талантливый игрок, но да, большой парень испытывает проблемы. Дело в весе. Однажды он получил травму, и так получилось, что это была нижняя конечность. Колено или лодыжка, не могу вспомнить, что именно.

Эта травма выбила его из игры на какое-то время, и именно тогда он набрал вес, и теперь ему трудно его сбросить. Я вижу это по тому, как он бегает», – сказал чемпион НБА 2004 года.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А он старается?
0
0
0
Блин, я уже пару лет назад писал здесь, что Зайон бегает как толстяк. Хорошо, что ещё кто-то это заметил.
0
0
0
Ответ Михаил Опякин
А он старается?
В кфс поел три раза вместо четырёх, но жир никуда не уходит ;( может у зайона такая же диета
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий