Шэннон Шарп: «Дело не в поварах, тренерах или «Пеликанс». Дело в Зайоне Уильямсоне и отсутствии ответственности за свои действия. Пока сам не поймет, ничего не поможет»

Шэннон Шарп раскритиковал Зайона Уильямсона за отношение к делу.

«У Зайона впереди несколько тяжелых решений. Действительно ли он хочет продолжать играть в баскетбол. Если бы он любил баскетбол, он бы решил все проблемы с весом. Он бы начал серьезно относиться к тренировочному процессу. <...>

Зайон еще в Дьюке был, я говорил: «Крупные детишки вырастают в крупных мужиков». «О нет, , ты просто не понимаешь», – только и слышал. В университете нет денег ни у кого. Если он в студенческие годы толстый, что, вы думаете, произойдет, если дать ему 200 миллионов долларов? Это позор. Ну так и есть. У него все возможности найти личного повара, индивидуального тренера. А как насчет обычной человеческой ответственности?

Дело не в поварах, тренерах или «Пеликанс». Дело в . Отсутствие персональной ответственности за свои действия. Пока сам не поймет, ничего не поможет», – заявил Шарп.