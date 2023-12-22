Шэннон Шарп: «Дело не в поварах, тренерах или «Пеликанс». Дело в Зайоне Уильямсоне и отсутствии ответственности за свои действия. Пока сам не поймет, ничего не поможет»

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Шэннон Шарп Баскетбол

Шэннон Шарп раскритиковал Зайона Уильямсона за отношение к делу.

«У Зайона впереди несколько тяжелых решений. Действительно ли он хочет продолжать играть в баскетбол. Если бы он любил баскетбол, он бы решил все проблемы с весом. Он бы начал серьезно относиться к тренировочному процессу. <...>

Зайон еще в Дьюке был, я говорил: «Крупные детишки вырастают в крупных мужиков». «О нет, Шэннон, ты просто не понимаешь», – только и слышал. В университете нет денег ни у кого. Если он в студенческие годы толстый, что, вы думаете, произойдет, если дать ему 200 миллионов долларов? Это позор. Ну так и есть. У него все возможности найти личного повара, индивидуального тренера. А как насчет обычной человеческой ответственности?

Дело не в поварах, тренерах или «Пеликанс». Дело в Зайоне Уильямсоне. Отсутствие персональной ответственности за свои действия. Пока сам не поймет, ничего не поможет», – заявил Шарп.

1 комментарий
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Наверняка дома у Зайона в холодильнике припасено много фаст-фуда. Если у него не получится похудеть, то будет Схорцианитисом на максималках.
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