Контракт Зайона Уильямсона с «Пеликанс» больше не гарантирован на последние 3 сезона

Согласно условиям контракта с « , последние три года больше не гарантированы, поскольку в прошлом сезоне форвард сыграл только в 29 матчах, сообщает The Athletic.

Пропустив больше 22 матчей за сезон, Уильямсон ввел в действие пункт, который сделал зарплату, которую Уильямсон должен за сезоны-2025/26, 2026/27 и 2027/28, негарантированной. Это означает, что у «Пеликанс» есть право выйти из контракта с Уильямсоном после сезона-2024/25 без каких-либо финансовых последствий, хотя руководители других команд лиги полагают, что это произойдет только в крайнем случае. А если Уильямсон пропустит значительное время в этом сезоне, это сократит его гарантированную зарплату за сезон-2024/25.

Контракт также дает Уильямсону возможность вернуть гарантии, сыграв достаточное количество матчей и пройдя определенные контрольные точки взвешивания. «Пеликанс» отказываются прокомментировать ситуацию или предоставить Уильямсону возможность высказаться. Агент Уильямсона Остин Браун не отвечает на сообщения The Athletic с просьбой дать комментарии.

Уильямсон рискует потерять еще больше гарантий, если не достигнет определенных показателей во время регулярных проверок веса и содержания жира в организме. Согласно контракту, сумма веса Уильямсона в фунтах и процента жира в его организме должна быть меньше 295. В прошлом сезоне он весил 285 фунтов, то есть процент жира в его организме не мог превышать 10 процентов.

«Пеликанс» также защитили себя на случай, если у Уильямсона возникнут дальнейшие серьезные проблемы с пятой плюсневой костью правой стопы. Если он получит перелом, стрессовую травму кости или то, что в контракте называется «аппаратным сбоем», связанным с предыдущей травмой, то половина его базовой зарплаты за сезон-2024/25 больше не будет гарантирована, если команда расстанется с ним.

У Уильямсона также есть возможность снова получить гарантию части или даже всей зарплаты. Двадцать процентов его зарплаты за сезон-2025/26 станут гарантированными, если он пройдет все шесть контрольных точек взвешивания в сезоне-2024/25, еще 40 процентов – если он сыграет как минимум 41 матч в сезоне-2024/25, и еще 20 процентов – если он сыграет как минимум 51 матч. Последние 20 процентов будут снова гарантированы, если он сыграет как минимум 61 матч. Он также может повторно гарантировать часть своей зарплаты за сезоны-2026/27 и 2027/28, достигнув тех же показателей в предыдущих сезонах.

Контракт Уильямсона на сезон-2024/25 становится полностью гарантированным, если «Пеликанс» не откажутся от него до 7 января. Зарплата форварда за сезон-2025/26 будет защищена на 100 процентов, если от него не откажутся до 15 июля 2025 года. Такие же дедлайны в 2026 и 2027 годах.