3-я звезда для «Лейкерс», Паскаль Сиакам для «Филадельфии» – Кендрик Перкинс в образе Санты представил подарки на Рождество

Кендрик Перкинс в костюме Санты презентовал подарки на Рождество для НБА.

Главному тренеру « » Монти Уильямсу Перкинс решил подарить сиденье с охлаждением, потому что «у него пятая точка полыхает после 25 поражений подряд».

« » не хватает «командного духа», поэтому бывший игрок готов предложить им новое сердце, «но не как в «Волшебнике страны Оз».

«Филадельфии» чемпион-2008 желает заполучить Паскаля Сиакама («Торонто»), а Зайону Уильямсону («Новый Орлеан») – найти диетолога.

Для « » у Перкинса подарок – третья звезда в команду: «Ходят слухи, что вы поглядываете в сторону «Чикаго». Не знаю. Но помощь вам точно пригодится».