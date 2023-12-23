3-я звезда для «Лейкерс», Паскаль Сиакам для «Филадельфии» – Кендрик Перкинс в образе Санты представил подарки на Рождество

Теги Кендрик Перкинс Детройт Лейкерс Новый Орлеан Филадельфия Финикс Торонто НБА Монти Уильямс Паскаль Сиакам Зайон Уильямсон Баскетбол

Кендрик Перкинс в костюме Санты презентовал подарки на Рождество для НБА.

Главному тренеру «Детройта» Монти Уильямсу Перкинс решил подарить сиденье с охлаждением, потому что «у него пятая точка полыхает после 25 поражений подряд».

«Финиксу» не хватает «командного духа», поэтому бывший игрок НБА готов предложить им новое сердце, «но не как в «Волшебнике страны Оз».

«Филадельфии» чемпион-2008 желает заполучить Паскаля Сиакама («Торонто»), а Зайону Уильямсону («Новый Орлеан») – найти диетолога.

Для «Лейкерс» у Перкинса подарок – третья звезда в команду: «Ходят слухи, что вы поглядываете в сторону «Чикаго». Не знаю. Но помощь вам точно пригодится».

5 комментариев
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сиденье с охлаждением - это №1 :)
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Ответ lakers
сиденье с охлаждением - это №1 :)
Не в обиду будет сказано, но скоро такое сиденье понадобится фанатам ЛАЛ, когда они опять уйдут в меньше .500

:)

Зато уже подарили лучший, по моему мнению, мем сезона - "Дарвин Хамас, баскетбольный террорист"
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круто. мне понравилась рубрика
+1
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ДиЛо на фина из Юты.
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Ответ Александр Митраков
Не в обиду будет сказано, но скоро такое сиденье понадобится фанатам ЛАЛ, когда они опять уйдут в меньше .500 :) Зато уже подарили лучший, по моему мнению, мем сезона - "Дарвин Хамас, баскетбольный террорист"
А когда они снова в финал конфы выйдут, кому сиденье дарить будем?
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