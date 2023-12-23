3-я звезда для «Лейкерс», Паскаль Сиакам для «Филадельфии» – Кендрик Перкинс в образе Санты представил подарки на Рождество
Кендрик Перкинс в костюме Санты презентовал подарки на Рождество для НБА.
Главному тренеру «Детройта» Монти Уильямсу Перкинс решил подарить сиденье с охлаждением, потому что «у него пятая точка полыхает после 25 поражений подряд».
«Финиксу» не хватает «командного духа», поэтому бывший игрок НБА готов предложить им новое сердце, «но не как в «Волшебнике страны Оз».
«Филадельфии» чемпион-2008 желает заполучить Паскаля Сиакама («Торонто»), а Зайону Уильямсону («Новый Орлеан») – найти диетолога.
Для «Лейкерс» у Перкинса подарок – третья звезда в команду: «Ходят слухи, что вы поглядываете в сторону «Чикаго». Не знаю. Но помощь вам точно пригодится».
:)
Зато уже подарили лучший, по моему мнению, мем сезона - "Дарвин Хамас, баскетбольный террорист"