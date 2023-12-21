Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Астана», «Локомотив-Кубань» встретится с «Уралмашем»

В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата состоятся три матча.

«Зенит» примет «Астану», « » встретится с « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 16-2, – 11-4, – 12-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-8, – 10-8, Самара – 10-8, Уралмаш – 8-8, – 8-9, Руна – 8-10, Автодор – 7-11, Нижний Новгород – 5-12, МБА – 5-13, Минск – 0-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.