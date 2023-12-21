Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Астана», «Локомотив-Кубань» встретится с «Уралмашем»
В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
«Зенит» примет «Астану», «Локомотив-Кубань» встретится с «Уралмашем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 21 декабря, 19.30, «КСК Арена»
- Дата проведения
- 21 декабря, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 16-2, УНИКС – 11-4, Зенит – 12-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-8, Парма – 10-8, Самара – 10-8, Уралмаш – 8-8, Астана – 8-9, Руна – 8-10, Автодор – 7-11, Нижний Новгород – 5-12, МБА – 5-13, Минск – 0-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.