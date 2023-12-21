Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Астана», «Локомотив-Кубань» встретится с «Уралмашем»

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Минск Единая лига ВТБ Астана Уралмаш Баскетбол

В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

«Зенит» примет «Астану», «Локомотив-Кубань» встретится с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС – Минск
Дата проведения
21 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Зенит – Астана
Дата проведения
21 декабря, 19.30, «КСК Арена»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Уралмаш
Дата проведения
21 декабря, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 16-2, УНИКС – 11-4, Зенит – 12-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-8, Парма – 10-8, Самара – 10-8, Уралмаш – 8-8, Астана – 8-9, Руна – 8-10, Автодор – 7-11, Нижний Новгород – 5-12, МБА – 5-13, Минск – 0-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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На УНИКС :Минск чернил не хватило.)
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