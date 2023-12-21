Александр Секулич о победе над «Уралмашем»: «Одной из приоритетных целей была нейтрализация Октавиуса Эллиса»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Уралмаш Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после победы над «Уралмашем» (98:73) отметил, что одной из главных задач была нейтрализация Октавиуса Эллиса.

«Хорошая победа. Признаюсь, не ожидал, что разрыв в счете будет настолько крупным. Но мы, определенно, сыграли гораздо лучше, чем в Екатеринбурге, и можем искренне быть довольными этой победой.

У нас большое преимущество в подборах. Мы атаковали с очень хорошим процентом. И бежали тоже хорошо – 30 очков или около того набрали в быстрых отрывах. В трех четвертях не позволили сопернику набрать больше 17 очков. А во 2-й, когда «Уралмаш» набрал 26, у них очень хорошо полетело – сразу семь точных трехочковых.

Одной из наших приоритетных целей была нейтрализация Октавиуса Эллиса. Даже несмотря на то, что он все равно набрал дабл-дабл, считаю, что в атакующих действиях мы хорошо его ограничили», – сказал Секулич.

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