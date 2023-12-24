Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, набравший 40 очков за матч в 21-м сезоне

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Леброн Джеймс стал первым игроком, набравшим 40 очков в своем 21-м сезоне в лиге.

Форвард «Лейкерс» отметился 40 очками, 7 передачами, 7 подборами, 2 перехватами и 2 блок-шотами в победной игре с «Оклахомой».

«Нам нужна была эта победа. Мы не хотели завершить выездной тур проигрышем. Мы приехали сюда, чтобы сразится с командой, которая играет очень хорошо на протяжении всего сезона – для нас это важна победа», – сказал Джеймс.

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1 комментарий
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сколько же будет у деда таких рекордов?
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