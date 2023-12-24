Метта Сэндифорд-Артест поставил Леброна на 9-е место в своем Топ-10 всех времен: «Будет на первом месте после завершения карьеры»

Теги Метта Уолд Пис Майкл Джордан Уилт Чемберлен Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил Тим Данкан НБА Билл Симмонс Баскетбол

Метта Сэндифорд-Артест назвал лучшего игрока всех времен.

Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест на своей странице в соцсети представил Топ-10 лучших баскетболистов в истории.

«1. Эм-Джей – 6 чемпионств, 9 раз самый результативный игрок сезона, лучший оборонительный игрок-1988.

2. Уилт Чемберлен – нереально.

3. Билл Расселл – 11 чемпионств.

4. Карим –

5. Мэджик – все про него забыли.

6. Кобе –

7. Тим Данкан – тащил свою команду.

8. Карри – всю карьеру в одной команде.

9. Леброн – будет на первом месте после выхода на пенсию.

10. Шак», – написал Сэндифорд-Артест.

1 комментарий
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После вот этого рейтинга Рональду (кто то ещё помнит его имя, данное при рождении ?) лучше не попадаться Шаку на глаза
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