Метта Сэндифорд-Артест поставил Леброна на 9-е место в своем Топ-10 всех времен: «Будет на первом месте после завершения карьеры»
Метта Сэндифорд-Артест назвал лучшего игрока всех времен.
Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест на своей странице в соцсети представил Топ-10 лучших баскетболистов в истории.
«1. Эм-Джей – 6 чемпионств, 9 раз самый результативный игрок сезона, лучший оборонительный игрок-1988.
2. Уилт Чемберлен – нереально.
3. Билл Расселл – 11 чемпионств.
4. Карим –
5. Мэджик – все про него забыли.
6. Кобе –
7. Тим Данкан – тащил свою команду.
8. Карри – всю карьеру в одной команде.
9. Леброн – будет на первом месте после выхода на пенсию.
10. Шак», – написал Сэндифорд-Артест.