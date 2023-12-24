Метта Сэндифорд-Артест назвал лучшего игрока всех времен.

Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест на своей странице в соцсети представил Топ-10 лучших баскетболистов в истории.

«1. Эм- – 6 чемпионств, 9 раз самый результативный игрок сезона, лучший оборонительный игрок-1988.

2. – нереально.

3. Билл Расселл – 11 чемпионств.

4. Карим –

5. Мэджик – все про него забыли.

6. Кобе –

7. – тащил свою команду.

8. Карри – всю карьеру в одной команде.

9. Леброн – будет на первом месте после выхода на пенсию.

10. Шак», – написал Сэндифорд-Артест.