Лука Дончич обошел Джеймса Хардена по трипл-даблам с 30 очками за карьеру и поднялся на 4-е место в истории
Лука Дончич оформил свой 6-й трипл-дабл в сезоне.
В матче с «Сан-Антонио» Дончич за три четверти отметился 39 очками, 12 подборами и 10 передачами, а также перехватом и блок-шотом.
Как сообщает пресс-служба «Далласа», это 36-й трипл-дабл с 30 очками в карьере 24-летнего словенца. Дончич обошел Джеймса Хардена и поднялся на 4-ю строчку в истории НБА.
У Леброна Джеймса 37 таких матчей, у Расселла Уэстбрука – 48, у Оскара Робертсона – 106.
Больше всего трипл-даблов против конкретной организации Дончич сделал в матчах со «Сперс» (6).