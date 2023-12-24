Лука Дончич обошел Джеймса Хардена по трипл-даблам с 30 очками за карьеру и поднялся на 4-е место в истории

Лука Дончич оформил свой 6-й трипл-дабл в сезоне.

В матче с «Сан-Антонио» Дончич за три четверти отметился 39 очками, 12 подборами и 10 передачами, а также перехватом и блок-шотом.

Как сообщает пресс-служба « », это 36-й трипл-дабл с 30 очками в карьере 24-летнего словенца. Дончич обошел и поднялся на 4-ю строчку в истории .

У Леброна Джеймса 37 таких матчей, у – 48, у Оскара Робертсона – 106.

Больше всего трипл-даблов против конкретной организации сделал в матчах со «Сперс» (6).