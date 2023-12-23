Виктор Вембаньяма реализует всего 19,4% бросков после передач Джереми Сохана

Джереми Сохан – худший ассистент для Виктора Вембаньямы, Тре Джонс – лучший.

По данным NBA.com, процент реализации бросков с игры у новичка « » после передач составляет всего 19,4 (12 из 62). Это самый низкий показатель в команде при том, что Сохан сделал наибольшее количество передач на француза (154).

Лучшим ассистентом для Вембаньямы является разыгрывающий (55,8%, 24 из 43), которого «Сперс» перевели на скамейку запасных. Джонс играет всего 23 минуты в среднем за матч (в прошлом сезоне – 29 минут).

По данным basketball-reference, показатель TS+ (True Shooting plus) Вембаньямы составляет 90. Для сравнения, у другого претендента на звание лучшего новичка сезона («Оклахома») – 112.