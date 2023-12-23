Виктор Вембаньяма реализует всего 19,4% бросков после передач Джереми Сохана

Теги Сан-Антонио НБА Тре Джонс Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Джереми Сохан Баскетбол

Джереми Сохан – худший ассистент для Виктора Вембаньямы, Тре Джонс – лучший.

По данным NBA.com, процент реализации бросков с игры у новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы после передач Джереми Сохана составляет всего 19,4 (12 из 62). Это самый низкий показатель в команде при том, что Сохан сделал наибольшее количество передач на француза (154).

Лучшим ассистентом для Вембаньямы является разыгрывающий Тре Джонс (55,8%, 24 из 43), которого «Сперс» перевели на скамейку запасных. Джонс играет всего 23 минуты в среднем за матч (в прошлом сезоне – 29 минут).

По данным basketball-reference, показатель TS+ (True Shooting plus) Вембаньямы составляет 90. Для сравнения, у другого претендента на звание лучшего новичка сезона Чета Холмгрена («Оклахома») – 112.

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4 комментария
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Уходить нужно вовремя, каким бы незаменимым ты не казался. поначалу воспринимался чуть ли не как герой и лучший правитель своей организации за все время, но пересидел и довел её по итогу до края бездны, привел к катастрофе.
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Ответ Максим Яблонский
Уходить нужно вовремя, каким бы незаменимым ты не казался. поначалу воспринимался чуть ли не как герой и лучший правитель своей организации за все время, но пересидел и довел её по итогу до края бездны, привел к катастрофе.
Очень верно подмечено, лысая моль всем надоела
+9
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+3
Ответ Misunderstood
Что-то всё чаще в инфороле идет молва, что Виктора игнорят и недолюбливают🌚 хотя про Сохана говорили, что они прям друзья) учитывая новости из околобаскетбола про витька, неудивительно, что его недолюбливают
Какие именно новости из околобаскетбола вы имеете в виду?) Вроде бы уж с чем с чем, а с репутацией вне баскетбольной площадки у Витька точно проблем никаких
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