1-й номер драфта НХЛ Бедард встретился с Вембаньямой из «Сан-Антонио». Баскетболист подержал клюшку
Коннор Бедард встретился с Виктором Вембаньямой.
НХЛ в социальных сетях поделилась фотографиями встречи первого номера драфта НХЛ-2023 и первого номера драфта НБА-2023.
Спортсмены встретились в раздевалке «Чикаго Блэкхокс». На фотоснимках запечатлено, как Вембаньяма держал хоккейную клюшку в руках, нанося броски по воротам.
Коннор Бедард выступает в составе «Чикаго», Виктор Вембаньяма является игроком «Сан-Антонио».
Фото: официальный твиттер НХЛ
Ощущение, что история логически незавершенная.
Просится, к примеру: "...хоккеист посидел в корзине"