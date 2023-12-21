1-й номер драфта НХЛ Бедард встретился с Вембаньямой из «Сан-Антонио». Баскетболист подержал клюшку

Коннор Бедард встретился с Виктором Вембаньямой.

НХЛ в социальных сетях поделилась фотографиями встречи первого номера драфта НХЛ-2023 и первого номера драфта НБА-2023.

Спортсмены встретились в раздевалке «Чикаго Блэкхокс». На фотоснимках запечатлено, как Вембаньяма держал хоккейную клюшку в руках, нанося броски по воротам.

выступает в составе «Чикаго», является игроком « ».

Фото: официальный твиттер НХЛ