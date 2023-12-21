1-й номер драфта НХЛ Бедард встретился с Вембаньямой из «Сан-Антонио». Баскетболист подержал клюшку

Теги Чикаго Сан-Антонио фото НБА НХЛ Виктор Вембаньяма Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард встретился с Виктором Вембаньямой.

НХЛ в социальных сетях поделилась фотографиями встречи первого номера драфта НХЛ-2023 и первого номера драфта НБА-2023.

Спортсмены встретились в раздевалке «Чикаго Блэкхокс». На фотоснимках запечатлено, как Вембаньяма держал хоккейную клюшку в руках, нанося броски по воротам.

Коннор Бедард выступает в составе «Чикаго», Виктор Вембаньяма является игроком «Сан-Антонио».

Фото: официальный твиттер НХЛ

10 комментариев
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Встретились как-то 12 миллионов долларов и 950 тысяч долларов:)
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У Битарда теперь есть платье.
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"Баскетболист подержал клюшку в руках..."
Ощущение, что история логически незавершенная.
Просится, к примеру: "...хоккеист посидел в корзине"
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Держал Бедарда на руках
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Новый папа?)))
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Этот Вембаньяна подержал бедарда за клюшку? Пикантно..
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Бедард почти в 2 раза ниже ростом.
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Ответ Джульетта Джульетта
"Баскетболист подержал клюшку в руках..." Ощущение, что история логически незавершенная. Просится, к примеру: "...хоккеист посидел в корзине"
Ахахахахахп. Причём посадил Бедарда туда, Вембаньяма😆
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Ответ Kuryanin
У Битарда теперь есть платье.
А у Вембаньямы топик))
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