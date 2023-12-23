Билл Симмонс: «Не понимаю, почему «Сперс» так радуются тому, что просто выбрасывают первый сезон Вембаньямы. Найдите ему разыгрывающего»

Теги Сан-Антонио НБА Билл Симмонс Монте Моррис Виктор Вембаньяма Джереми Сохан Баскетбол

Билл Симмонс считает, что «Сан-Антонио» нужно усиление на позиции первого номера.

«Надеюсь, «Сперс» выменяют какого-нибудь разыгрывающего. Я не понимаю, что они вытворяют в этом году. Не понимаю, почему они так радуются тому, что просто выбрасывают первый сезон Вемби и ставят его на странные позиции в сочетании с игроками, которые, похоже, не делают его лучше.

Там полно разыгрывающих, они могут взять любого, да хотя бы Монте Морриса (защитник «Детройта» пропустит еще около месяца с травмой квадрицепса – Sports.ru). Просто найдите ему разыгрывающего и создайте для парня все условия», – сказал Симмонс.

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5 комментариев
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Ну так они и ищут его...в топ 3 драфта 2024
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+16
Ответ everyday4768
Там разве ожидается кто-то, кто будет усилением прям с первого сезона?
как раз ожидается несколько хороших разыгрывающих на этом драфте. САС знают, что делают.)
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САС непонятно чем занимается, на фоне той же Оклы. И пиков не собрали, и команды нет, потому что всех меняли за пачку чипсов. Это еще с обмена Дежонте идет. Посудите сами, Дежонте 27 и его сочли очень старым для перестройки и обменяли, Шаю 25, велика разница, как итог Окла уже сейчас команда для 2 раунда, Чет бегает, матереет и веселится, и у команды море пиков на 10 лет вперед, а САС сколько лет прайма Вембы сожрет, прежде чем хотя бы в 1 раунд попасть?
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Ответ lecterkillhomyuk
Ну так они и ищут его...в топ 3 драфта 2024
Запросто могут шестыми выбирать на драфте. И не каждый год есть вариант вроде Халибертона.
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Ответ lecterkillhomyuk
Ну так они и ищут его...в топ 3 драфта 2024
Там разве ожидается кто-то, кто будет усилением прям с первого сезона?
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