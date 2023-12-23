Билл Симмонс считает, что «Сан-Антонио» нужно усиление на позиции первого номера.

«Надеюсь, «Сперс» выменяют какого-нибудь разыгрывающего. Я не понимаю, что они вытворяют в этом году. Не понимаю, почему они так радуются тому, что просто выбрасывают первый сезон и ставят его на странные позиции в сочетании с игроками, которые, похоже, не делают его лучше.

Там полно разыгрывающих, они могут взять любого, да хотя бы Монте Морриса (защитник «Детройта» пропустит еще около месяца с травмой квадрицепса – Sports.ru). Просто найдите ему разыгрывающего и создайте для парня все условия», – сказал .