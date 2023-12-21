Леброн Джеймс, Виктор Вембаньяма и Стефен Карри – самые популярные игроки в соцсетях НБА в этом сезоне

опубликовала десятку самых популярных игроков в официальных социальных сетях лиги в нынешнем сезоне.

Лидером по количеству просмотров стал форвард «Лейкерс» . Посты с его участием в общей сложности собрали 756 миллионов просмотров.

На втором месте находится новичок «Сан-Антонио» (508 млн). Разыгрывающий «Голден Стэйт» (419 млн) замыкает первую тройку.