Леброн Джеймс, Виктор Вембаньяма и Стефен Карри – самые популярные игроки в соцсетях НБА в этом сезоне

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НБА опубликовала десятку самых популярных игроков в официальных социальных сетях лиги в нынешнем сезоне.

Лидером по количеству просмотров стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Посты с его участием в общей сложности собрали 756 миллионов просмотров.

На втором месте находится новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма (508 млн). Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (419 млн) замыкает первую тройку.

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1 комментарий
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По 419 млн можно перепись д…еее….ов сделать!
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