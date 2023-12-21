Леброн Джеймс, Виктор Вембаньяма и Стефен Карри – самые популярные игроки в соцсетях НБА в этом сезоне
НБА опубликовала десятку самых популярных игроков в официальных социальных сетях лиги в нынешнем сезоне.
Лидером по количеству просмотров стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Посты с его участием в общей сложности собрали 756 миллионов просмотров.
На втором месте находится новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма (508 млн). Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (419 млн) замыкает первую тройку.