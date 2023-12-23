«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Кеннетом Лофтоном

Теги переходы Мемфис Филадельфия НБА Кеннет Лофтон Баскетбол

Бывший центровой «Гризлис» продолжит карьеру в «Сиксерс».

«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Кеннетом Лофтоном (21 год, 201 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее «Мемфис» расторг соглашение с Лофтоном, чтобы сохранить в составе Бисмака Бийомбо после возвращения Джа Морэнта после 25-матчевой дисквалификации.

Лофтон провел за «Гризлис» 39 матчей, набирая в среднем 4,1 очка и 1,7 подбора.

«Сиксерс» расстанутся с защитником Джавонте Смартом.

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4 комментария
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Пусть у хомяка всё получится
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сразу про филу подумал после отчисления лофтона
любят рида полюбят и пельменя😎
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Авантюристы
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создают дефицит в лиге просто по позиции)
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