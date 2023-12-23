«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Кеннетом Лофтоном

Бывший центровой «Гризлис» продолжит карьеру в «Сиксерс».

« » подпишет двусторонний контракт с (21 год, 201 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее « » расторг соглашение с Лофтоном, чтобы сохранить в составе Бисмака Бийомбо после возвращения Джа Морэнта после 25-матчевой дисквалификации.

Лофтон провел за «Гризлис» 39 матчей, набирая в среднем 4,1 очка и 1,7 подбора.

«Сиксерс» расстанутся с защитником Джавонте Смартом.