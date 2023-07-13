46 очков Лофтона и Ларэвии не спасли «Мемфис» от поражения в матче с «Клипперс»

Форварды « » и Джейк Ларэвиа набрали в сумме 46 очков в матче с « », но это не спасло команду от поражения (74:83).

Лофтон отметился 24 очками, 10 подборами и двумя перехватами, также 7 раз потеряв мяч.

За 30 минут на паркете лучший новичок G-лиги реализовал 9 из 12 с игры и 4 из 6 с линии.

Показатели Ларэвии: 22 очка, 5 подборов и блок-шот.

Форвард был точен в 6 из 15 попыток с игры и 8 из 11 с линии.

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