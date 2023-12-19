«Гризлис» отчислили Кеннета Лофтона и сохранили Бисмака Бийомбо

Теги переходы Мемфис НБА Бисмак Бийомбо Джа Морэнт Кеннет Лофтон Баскетбол

«Мемфис» официально объявил о расторжении контракта с центровым Кеннетом Лофтоном (21 год, 201 см).

Это позволило клубу сохранить в составе центрового Бисмака Бийомбо, который был подписан после включения Джа Морэнта в список дисквалифицированных. Морэнт возвращается после 25-матчевой дисквалификации и дебютирует в сезоне во вторник в матче против «Пеликанс».

За два сезона в «Мемфисе» Лофтон провел 39 матчей (один в стартовом составе) и набирал в среднем 4,1 очка и 1,7 подбора за 7,1 минуты. В этом сезоне 21-летний игрок набирал в среднем 2,6 очка за 6,6 минуты.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А ведь Лофтон успел сделать 42+14
+7
0
+7
Радом с Витьком прикольно смотрелся. Этот худой, тот округлый. На баскетболиста мало похож внешне. На толкателя ядра больше.
+3
0
+3
Ответ Stone Cold
А ведь Лофтон успел сделать 42+14
Если посчитать суммарное количество очков, то получится 160, то есть в том матче он набрал четверть всех своих очков за карьеру в Мемфисе.
+1
0
+1
Ответ Stone Cold
А ведь Лофтон успел сделать 42+14
А Брэндон Дженнингс 55.
Такими мы их и запомним!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий