«Гризлис» отчислили Кеннета Лофтона и сохранили Бисмака Бийомбо

« » официально объявил о расторжении контракта с центровым (21 год, 201 см).

Это позволило клубу сохранить в составе центрового , который был подписан после включения в список дисквалифицированных. Морэнт возвращается после 25-матчевой дисквалификации и дебютирует в сезоне во вторник в матче против «Пеликанс».

За два сезона в «Мемфисе» Лофтон провел 39 матчей (один в стартовом составе) и набирал в среднем 4,1 очка и 1,7 подбора за 7,1 минуты. В этом сезоне 21-летний игрок набирал в среднем 2,6 очка за 6,6 минуты.