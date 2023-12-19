«Гризлис» отчислили Кеннета Лофтона и сохранили Бисмака Бийомбо
«Мемфис» официально объявил о расторжении контракта с центровым Кеннетом Лофтоном (21 год, 201 см).
Это позволило клубу сохранить в составе центрового Бисмака Бийомбо, который был подписан после включения Джа Морэнта в список дисквалифицированных. Морэнт возвращается после 25-матчевой дисквалификации и дебютирует в сезоне во вторник в матче против «Пеликанс».
За два сезона в «Мемфисе» Лофтон провел 39 матчей (один в стартовом составе) и набирал в среднем 4,1 очка и 1,7 подбора за 7,1 минуты. В этом сезоне 21-летний игрок набирал в среднем 2,6 очка за 6,6 минуты.
Такими мы их и запомним!