Василий Карасев: «Выиграть в концовке с таким количеством ошибок невозможно»

Главный тренер МБА отметил большое количество ошибок в концовке матча с «Руной».

«Нормально сыграли в нападении в третьей четверти. Сразу же сократили отставание в счете и даже где-то вышли вперед.

Понятно, что выиграть в концовке с таким количеством ошибок невозможно. Промазали все свои броски, включая совершенно свободные, промазали штрафные. Игрокам нужно брать на себя ответственность за свои действия в нападении, серьезно относиться к промахам», – сказал .