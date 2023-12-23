Василий Карасев: «Выиграть в концовке с таким количеством ошибок невозможно»

Теги Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Руна Баскетбол

Главный тренер МБА отметил большое количество ошибок в концовке матча с «Руной».

«Нормально сыграли в нападении в третьей четверти. Сразу же сократили отставание в счете и даже где-то вышли вперед.

Понятно, что выиграть в концовке с таким количеством ошибок невозможно. Промазали все свои броски, включая совершенно свободные, промазали штрафные. Игрокам нужно брать на себя ответственность за свои действия в нападении, серьезно относиться к промахам», – сказал Василий Карасев.

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