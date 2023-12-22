Кайл Курич о Василии Карасеве: «Один из моих любимых тренеров»

Защитник « » рассказал о том, что считает возглавляющего МБА Василия Карасева одним из своих любимых тренеров.

Курич играл под руководством Карасева в «Зените» в сезоне-2017/18.

«Я следил за ним, потому что он один из моих любимых тренеров. Он был одним из первых, кто по-настоящему побуждал меня улучшать свою игру.

Он не ограничивал меня на паркете, дал мне полную уверенность, чтобы я мог идти и становиться лучше. Даже если я делал ошибки, он всегда позволял мне выходить и пробовать снова», – признался Курич.