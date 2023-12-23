Эртурул Эрдоган: «После серии драматичных поражений вышли и показали характер»

Теги Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган МБА Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» похвалил команду за характер, проявленный в матче с МБА.

«Это была непростая игра для обеих команд. Мы все чувствовали дополнительное давление, так как проиграли несколько матчей подряд. Дело не только в баскетболе, а еще и в психологии. Я действительно горжусь моими парнями. После серии драматичных поражений они вышли и показали характер. В итоге мы одержали непростую победу.

Сегодня хорошо сыграли в защите. В нападении выступили слабо, особенно во второй половине, в заключительной четверти. Опять же, скорее всего, повлиял психологический аспект. Поздравляю моих игроков, команду и весь клуб. Мы держались вместе даже после серии поражений. Они проявили упрямство и показали желание выиграть этот матч», – сказал Эртурул Эрдоган.

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