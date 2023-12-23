Единая лига ВТБ. «Руна» сыграет с МБА

Теги результаты Единая лига ВТБ МБА Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

В столичном дерби «Руна» сыграет с МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Руна – МБА
Дата проведения
23 декабря, 16.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 16-2, Зенит – 13-5, УНИКС – 12-4, Локомотив-Кубань – 12-6, Енисей – 10-8, Парма – 10-8, Самара – 10-8, Уралмаш – 8-9, Астана – 8-10, Руна – 8-10, Автодор – 7-11, Нижний Новгород – 5-12, МБА – 5-13, Минск – 0-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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