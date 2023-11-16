Энтони Дэвис о поражении: «Играл сегодня как дерьмо. Все настолько просто»

Тяжелый форвард « » не стал искать оправдания после поражения от « » (110:125).

«Просто плохо сыграли. Я не собираюсь ни на что пенять. Обычные промахи. Если честно, я сам играл сегодня как дерьмо. Все настолько просто», – сказал Дэвис.

«Продолжаю лечиться каждый день. Очевидно, что травма все еще немного беспокоит меня, но я все равно должен выходить на паркет и делать свою работу», – отметил Дэвис о своем повреждении.

«Мы слишком часто теряли мяч», – добавил после игры .

Джеймс (6), Дэвис (5) и (4) допустили больше всех потерь.