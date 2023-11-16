Энтони Дэвис о поражении: «Играл сегодня как дерьмо. Все настолько просто»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сакраменто НБА Энтони Дэвис Остин Ривз Баскетбол

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не стал искать оправдания после поражения от «Сакраменто» (110:125).

«Просто плохо сыграли. Я не собираюсь ни на что пенять. Обычные промахи. Если честно, я сам играл сегодня как дерьмо. Все настолько просто», – сказал Дэвис.

«Продолжаю лечиться каждый день. Очевидно, что травма все еще немного беспокоит меня, но я все равно должен выходить на паркет и делать свою работу», – отметил Дэвис о своем повреждении.

«Мы слишком часто теряли мяч», – добавил после игры Леброн Джеймс.

Джеймс (6), Дэвис (5) и Остин Ривз (4) допустили больше всех потерь.

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4 комментария

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Здоровье Энтони Дэвиса
Первый шаг сделан, Антоха. Давай, всё ты можешь!
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TurboMen
какая ещё травма вдруг нарисовалась?
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