«Лейкерс» обыграли «Индиану» и стали победителями внутрисезонного турнира НБА

Теги Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Энтони Дэвис Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

«Лейкерс» справились с «Индианой» (123:109) в финале внутрисезонного турнира и стали обладателями «Кубка НБА».

Самым результативным игроком встречи стал центровой Энтони Дэвис: 41 очко, 20 подборов, 5 передач и 4 блок-шота (16 из 24 с игры, 9 из 13 с линии).

4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс отметился 24 очками, 11 подборами, 4 передачами и 2 перехватами (10 из 21 с игры).

Защитник Остин Ривз, который провел матч, несмотря на болезнь, записал в свой актив 28 очков, 3 передачи и 2 подбора при 9 из 15 с игры и 10 из 12 с линии штрафных.

В составе «Индианы» разыгрывающий Тайриз Халибертон сделал дабл-дабл: 20 очков и 11 передач.

«Лейкерс» выиграли все 7 матчей в рамках внутрисезонного турнира.

В турнирной таблице Западной конференции «озерники» идут 5-ми с результатом 14-9.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
с кайфом посмотрел игру. здоровый Дэвис это лютое что-то канеш, имбалансное
+2
0
+2
ЛеВладелец уже создает себе легаси в Вегасе
+1
0
+1
Ответ Eugenie Nation
ЛеВладелец уже создает себе легаси в Вегасе
ЛеГаси)
+1
0
+1
One more chashka w collection🤙
0
0
0
Хорошая история получилась. Эксперимент вышел удачный. Надеюсь в будущим турнирах сохранится такое же напряжение и упорство
0
0
0
Дэвис просто титан!!!
0
0
0
Ривз - светлая лошадка "озерников"
Дэвис просто монстр!
Хорошая игра, не зря вставал в пол пятого)
0
0
0
Ответ Eugenie Nation
ЛеВладелец уже создает себе легаси в Вегасе
Ле-Вегас
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий