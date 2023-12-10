«Лейкерс» обыграли «Индиану» и стали победителями внутрисезонного турнира НБА

«Лейкерс» справились с «Индианой» (123:109) в финале внутрисезонного турнира и стали обладателями «Кубка НБА».

Самым результативным игроком встречи стал центровой : 41 очко, 20 подборов, 5 передач и 4 блок-шота (16 из 24 с игры, 9 из 13 с линии).

4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс отметился 24 очками, 11 подборами, 4 передачами и 2 перехватами (10 из 21 с игры).

Защитник Остин Ривз, который провел матч, несмотря на болезнь, записал в свой актив 28 очков, 3 передачи и 2 подбора при 9 из 15 с игры и 10 из 12 с линии штрафных.

В составе «Индианы» разыгрывающий Тайриз Халибертон сделал дабл-дабл: 20 очков и 11 передач.

« » выиграли все 7 матчей в рамках внутрисезонного турнира.

В турнирной таблице Западной конференции «озерники» идут 5-ми с результатом 14-9.