Скип Бэйлесс: «40+20 от Энтони Дэвиса не имеют значения. НБА нужно продать этот турнир с лицом Леброна в качестве MVP»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Скип Бэйлесс Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Известный телеведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу награды MVP внутрисезонного турнира, которая досталась суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«40+20 от Энтони Дэвиса не имеют значения. Как и 22 очка Остина Ривза в первой половине. Леброн выиграет награду MVP, несмотря ни на что. НБА нужно продать этот турнир с лицом Леброна в качестве MVP», – написал Бэйлесс в соцсети X.

В финале турнира против «Индианы» (123:109) Джеймс набрал 24 очка, 11 подборов и 4 передачи.

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5 комментариев
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С Финиксом и НОП тащил Леброн, в группах Леброн тоже лучше играл, странная предъява. Ясно же сказано что не за финал дают, выставил себя просто глупым...
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Ну как после такого не думать, что он спецом просто троллит.
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Даже если Брон наберёт 50+20+15, то Скип скажет, что слабое выступление и можно лучше
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леброну можно было дать лучшего и до начала турнира
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