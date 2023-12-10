Скип Бэйлесс: «40+20 от Энтони Дэвиса не имеют значения. НБА нужно продать этот турнир с лицом Леброна в качестве MVP»
Известный телеведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу награды MVP внутрисезонного турнира, которая досталась суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу.
«40+20 от Энтони Дэвиса не имеют значения. Как и 22 очка Остина Ривза в первой половине. Леброн выиграет награду MVP, несмотря ни на что. НБА нужно продать этот турнир с лицом Леброна в качестве MVP», – написал Бэйлесс в соцсети X.
В финале турнира против «Индианы» (123:109) Джеймс набрал 24 очка, 11 подборов и 4 передачи.