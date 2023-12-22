Кармело Энтони: «Говорил Лилларду: «####### из «Портленда»! Я был в такой же ситуации в «Денвере». Преданность погубит нас»

Кармело Энтони призывал Дэмиана Лилларда покинуть «Портленд».

«Мы общались. Я говорю: «####### из «Портленда»! И это никак не связано с Портлендом: «Чемпион, ты в той же ситуации, в которой был я в «Денвере». Преданность погубит нас. Она убьет нас!» Что еще должно произойти, чтобы принять решение? Для меня они должны были опуститься на самое дно, чтобы я решил: «Ладно, я ухожу».

И наконец Дэйм ответил: «Моя верность оставила свою печать в «Портленде». Лучше бы они поставили статую Дэйма в Портленде. Настолько это глубокая связь. Но я говорил ему: «Пора уходить». Потому что знал, что произойдет», – заявил бывший игрок в эфире своего подкаста.

в сентябре был обменян в « » в трехсторонней сделке с участием «Финикса».