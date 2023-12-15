Кармело Энтони: «Фанаты хотят, чтобы он стал тем самым Зайоном Уильямсоном, величайшим после Уилта Чемберлена. А Зайон все еще хочет есть в McDonald’s»

Бывший игрок НБА Кармело Энтони встал на сторону и поделился мнением, что на форварда повлияло давление со стороны.

«Фанаты хотят, чтобы он стал тем самым Зайоном Уильямсоном, величайшим после Уилта Чемберлена... но он пока не хочет быть таким. Ему пришлось бороться с психологическим аспектом: «Я просто хочу быть 19-летним парнишкой, но это такое давление».

С самого начала на Зайона было возложено так много ответственности, на него набросились. Ты должен быть следующим тем самым – ты будешь на логотипе, ты следующее лицо лиги. Мы не видели ничего подобного с 2003 года. Парень, пришедший в лигу в 18 лет, все еще хочет есть в McDonald’s, все еще хочет сидеть в бургерной, все еще хочет пить чай со льдом. Он из Южной Каролины. Это их занятие – они едят.

Начинаете бороться с этим, а затем приходят травмы. Теперь речь идет о том, что он слишком тяжелый, он такой-то, он такой-то. Мое послание Зайону – дисциплина. Не будет долголетия, о котором мы говорим, если нет дисциплины», – сказал Энтони.