Кармело Энтони о провале суперкоманды «Лейкерс» в 2021 году: «Нам так и не удалось выяснить, как исправить ситуацию»

Теги Кармело Энтони Лейкерс НБА Баскетбол

Бывшая звезда НБА Кармело Энтони рассказал о провале суперкоманды «Лейкерс» в сезоне-2021/22.

«Химия, которую команда поддерживает за пределами площадки, многое говорит о том, что происходит на площадке. К примеру, когда я был в «Лейкерс», у нас была лучшая химия вне площадки, и мы считались суперкомандой.

Мы потрясающе проводили время за пределами площадки. Но когда выходили на паркет, иногда не могли понять, как нам играть. Дело в ситуации? В системе? В чем дело?

Мы все время пытались понять, как нам исправить ситуацию. Но нам так и не удалось выяснить, как нам ее исправить», – рассказал Энтони.

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3 комментария
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Я что-то упустил? Что за супер команда была в 2021-22 гг?
+3
0
+3
Ответ Daff Rogers
Я что-то упустил? Что за супер команда была в 2021-22 гг?
Ничего не пропустили: эго Мело не позволяет ему считать себя ролевиком даже в последние годы его карьеры
+1
0
+1
"Нам" 😂😂😂
0
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