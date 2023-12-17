Кармело Энтони о провале суперкоманды «Лейкерс» в 2021 году: «Нам так и не удалось выяснить, как исправить ситуацию»

Бывшая звезда НБА Кармело Энтони рассказал о провале суперкоманды « » в сезоне-2021/22.

«Химия, которую команда поддерживает за пределами площадки, многое говорит о том, что происходит на площадке. К примеру, когда я был в «Лейкерс», у нас была лучшая химия вне площадки, и мы считались суперкомандой.

Мы потрясающе проводили время за пределами площадки. Но когда выходили на паркет, иногда не могли понять, как нам играть. Дело в ситуации? В системе? В чем дело?

Мы все время пытались понять, как нам исправить ситуацию. Но нам так и не удалось выяснить, как нам ее исправить», – рассказал Энтони.