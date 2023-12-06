Экс-игрок НБА Кармело Энтони признался, что не сильно переживает из-за отсутствия в послужном списке чемпионского трофея лиги.

«Нет, это меня не беспокоит, потому что игра изменилась и культура игры изменилась. В 80-е и 90-е были важны чемпионские перстни, это было ключевым моментом культуры. Сейчас же время денег. Я заработал 200 миллионов долларов. Перстни перестали быть в центре всего, понимаете?

Все знают, что из себя представляет . Все знают . Про нас все знают. Что, из-за отсутствия у нас титулов нам не надо отдавать должное? Нас надо теперь просто списать? Я никогда не соглашусь с таким подходом. Что касается этой культуры перстней, то, как мне кажется, народ все-таки понимает, что будут те, кто не выиграл. Все не могут выиграть», – считает Энтони.