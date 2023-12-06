Кармело Энтони об отсутствии титула НБА: «Это меня не беспокоит. Игра изменилась, культура стала другой»

Теги Денвер Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Реджи Миллер Чарльз Баркли Баскетбол

Экс-игрок НБА Кармело Энтони признался, что не сильно переживает из-за отсутствия в послужном списке чемпионского трофея лиги.

«Нет, это меня не беспокоит, потому что игра изменилась и культура игры изменилась. В 80-е и 90-е были важны чемпионские перстни, это было ключевым моментом культуры. Сейчас же время денег. Я заработал 200 миллионов долларов. Перстни перестали быть в центре всего, понимаете? 

Все знают, что из себя представляет Чарльз Баркли. Все знают Реджи Миллера. Про нас все знают. Что, из-за отсутствия у нас титулов нам не надо отдавать должное? Нас надо теперь просто списать? Я никогда не соглашусь с таким подходом. Что касается этой культуры перстней, то, как мне кажется, народ все-таки понимает, что будут те, кто не выиграл. Все не могут выиграть», – считает Энтони.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё бы его это парило, чувак ааждый раз бабки выбирал весь свой прайм, ради каждой копейки себе карьеру руинил
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий