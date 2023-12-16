Кармело Энтони: «Майами» с Леброном, Уэйдом и Бошем не был суперкомандой. Это «Большое трио» и отличный состав»
Бывший игрок НБА Кармело Энтони в своем подкасте поделился мнением, что «Майами» с Леброном Джеймсом не был суперкомандой.
«Вот США были суперкомандой. Это правда. «Лейкерс» 2004 года были суперкомандой, хоть и не сложилось, но на бумаге так и было: Шак, Кобе, Гэри Пэйтон, Карл Мэлоун.
«Бостон» был суперкомандой. Это не просто какое-то «Большое трио»: Пол Пирс, Кей-Джи, Рэй Аллен, Рондо.
Все, что больше трех, – это суперкоманда. У «Майами» не было суперкоманды. У них было «Большое трио» и отличный состав», – заявил Энтони.
Леброн Джеймс завоевал свои первые два чемпионства в составе «Хит» (2012, 2013).
Мелоун, Шак, Кобе и Пэйтон это большие звёзды.
Уэйд и само собой Леброн, но Бош не дотягивал до большой звезды - всего 1 попадание в символическую сборную сезона.