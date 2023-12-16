Кармело Энтони: «Майами» с Леброном, Уэйдом и Бошем не был суперкомандой. Это «Большое трио» и отличный состав»

Теги Леброн Джеймс Кармело Энтони Майами Рэй Аллен Крис Бош НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Кармело Энтони в своем подкасте поделился мнением, что «Майами» с Леброном Джеймсом не был суперкомандой.

«Вот США были суперкомандой. Это правда. «Лейкерс» 2004 года были суперкомандой, хоть и не сложилось, но на бумаге так и было: Шак, Кобе, Гэри Пэйтон, Карл Мэлоун.

«Бостон» был суперкомандой. Это не просто какое-то «Большое трио»: Пол Пирс, Кей-Джи, Рэй Аллен, Рондо.

Все, что больше трех, – это суперкоманда. У «Майами» не было суперкоманды. У них было «Большое трио» и отличный состав», – заявил Энтони.

Леброн Джеймс завоевал свои первые два чемпионства в составе «Хит» (2012, 2013).

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6 комментариев
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нормально братишке набросил))
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Ответ Чудинов Дмитрий
Кто был четвертым лучшим в Майами? Чалмерс?
Крис Андерсен, в 13-м. Лучшим не по игре, но по стилю.
+2
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Ну по именам Лейкерс 2004 по-звездастее был
Мелоун, Шак, Кобе и Пэйтон это большие звёзды.
Уэйд и само собой Леброн, но Бош не дотягивал до большой звезды - всего 1 попадание в символическую сборную сезона.
+1
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+1
Любимая баскетбольная забава - рассказывать, кто там супер, кто нет, кто главный альфач, кто лучший во все времена. И требовать уважения. )
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Кто был четвертым лучшим в Майами? Чалмерс?
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0
0
Ответ Чудинов Дмитрий
Кто был четвертым лучшим в Майами? Чалмерс?
рэй ален пол года)
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