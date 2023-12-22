Д’Анджело Расселл о своей точности с игры: «Этому нет оправдания». У защитника в декабре в среднем 9,8 очка с 38% реализации

Д’Анджело Расселл оценил свои проблемы с реализацией.

«Просто должен стать лучше. Должен найти способ все изменить. Этому нет оправдания. Приятно видеть, как сегодня хоть что-то залетело, но, конечно, мы хотели победить. Должен быть на другом уровне. Так бывает», – поделился разыгрывающий « ».

В декабре показатели защитника составляют в среднем 9,8 очка, 5,5 передачи и 1,5 перехвата при 37,5% с игры и 27,5% из-за дуги.