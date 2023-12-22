Д’Анджело Расселл о своей точности с игры: «Этому нет оправдания». У защитника в декабре в среднем 9,8 очка с 38% реализации

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл оценил свои проблемы с реализацией.

«Просто должен стать лучше. Должен найти способ все изменить. Этому нет оправдания. Приятно видеть, как сегодня хоть что-то залетело, но, конечно, мы хотели победить. Должен быть на другом уровне. Так бывает», – поделился разыгрывающий «Лейкерс».

В декабре показатели защитника составляют в среднем 9,8 очка, 5,5 передачи и 1,5 перехвата при 37,5% с игры и 27,5% из-за дуги.

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4 комментария
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Расселл верно идет к своему обмену из ЛАЛ. Если тот же Ривз в начале сезона был не в форме, но он ее набирает и показывает стабильность и уровень, то мистер лед стабильно занимается лишь вредительством.
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У ДиЛо перепады в игре неизбежны. То же самое было в Миннесоте. Играет от броска, первого шага и прохода нет, розыгрыш посредственный, защита... скажем так, иногда появляется.

Если у него не летит, сразу уходит в минус.
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Рассел не играет пик-ролл, не попадает по кольцу, не защищается и это второй пик драфта.
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