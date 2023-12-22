Кендрик Перкинс о 2 очках Д’Анджело Расселла с «Вулвз»: «Я бы обменял его на коробку рождественских свечей»

Теги Кендрик Перкинс Лейкерс Миннесота НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Кендрик Перкинс раскритиковал Д’Анджело Расселла.

Знаменитый эксперт Кендрик Перкинс считает, что разыгрывающий Д’Анджело Расселл на данном этапе не играет на уровне «Лейкерс».

У калифорнийцев 1-5 в последних шести матчах, в четверг команда уступила «Миннесоте» (111:118), Расселл набрал 2 очка.

«Я бы сказал, что во всем этом есть вина Дарвина Хэма. И все же в первую очередь смотрю на игроков. Руи Хатимура должен улучшить свою игру, быть более стабильным. Остин Ривз хорош со скамейки запасных. Кэм Реддиш, ему нужно быть более стабильным. Но хочу сосредоточить внимание на Д’Анджело Расселе.

Прямо сейчас я бы обменял Рассела на коробку ароматических рождественских свечей и пожизненный запас рождественских гирлянд. Настолько он ужасен.

«Лейкерс» нужны набранные очки, опции в атаке. Им нужно снять давление с Леброна, снять давление с Энтони Дэвиса. Ди-Ло в теории как раз способен на это. Но у него совсем нет стабильности. «Лейкерс» уже играют недостаточно быстро из-за его непоследовательности. Ему нужно собраться», – заявил Перкинс.

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1 комментарий
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Перепроверяли бы хотя бы. 2 очка с Чикаго, с Вулвз 17 очков
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