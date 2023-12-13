Александр Щербенев о матче с «Енисеем»: «Для нас это принципиальная игра»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с « ».

– Настроение позитивное. Вернулись после победы над МБА домой. Сейчас тренируемся, готовимся к игре. «Енисей» удивлял только на старте сезона, а сейчас уже гораздо серьезнее относишься к этому сопернику. У них очень серьезный коллектив с отличным тренером. Там все знают свои роли и сплоченно действуют на площадке. Так что они не зря занимают пятую строчку в таблице. В матче с каждым соперником они кусаются. ЦСКА ведь они только в концовке уступили. Борьба там была упорная. И мы им в первом круге проиграли. Для нас вообще это принципиальная игра. Это наши соседи по турнирной таблице. Так что максимально серьезно будем подходить к этой игре и настраиваться. Придется нелегко. Но мы играем дома, и поддержка болельщиков нам поможет. Так что мы должны сделать все, чтобы добиться успеха и закрепиться на четвертом месте.

– В чем видите ваши преимущества перед «Енисеем», кроме домашних трибун?

– У «Енисея» игра строится через двух человек. У нас же больше лидеров, больше ребят, способных взять на себя инициативу. И ротация у нас побольше. Так что за счет командной игры мы должны добиться успеха. Надо все 40 минут играть в интенсивный баскетбол. Думаю, это должно принести свои плоды.