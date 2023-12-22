Стив Керр после игры с «Клипперс» пригласил Пола Джорджа в сборную США для участия в Олимпиаде-2024

Теги Голден Стэйт Клипперс сборная США Стив Керр Пол Джордж Париж-2024 Баскетбол

Пол Джордж может поехать на Олимпиаду в Париже.

Форвард «Клипперс» рассказал, что главный тренер Стив Керр уже пригласил его присоединиться к национальной команде США.

«У меня был такой разговор сразу после игры с «Уорриорз». Стив Керр сказал: «Эй, есть желание летом сыграть на Олимпиаде?» – поделился Джордж в своем подкасте, но не раскрыл своих намерений.

Джордж уже выигрывал золотую медаль Олимпийских игр в 2016 году.

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