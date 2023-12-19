Пол Джордж: «Давайте только не будем представлять ситуацию так, будто Дрэймонд ненормальный и с ним что-то не так»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА Пол Джордж Дрэймонд Грин Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о ситуации бигмена «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который отстранен на неопределенный срок за второе в нынешнем сезоне нападение на игрока соперника.

«Честно говоря, я потерял дар речи, даже не знаю, что сказать по этому поводу, это безумие... При этом мне не нравится, что Грина сейчас выставляют так, будто он сумасшедший. Вот этот момент мне не нравится. Он не сумасшедший.

Давайте прекратим все эти разговоры о том, будто он ненормальный или с ним что-то не так… давайте будем с этим поаккуратнее. С ним все будет в порядке.

Мы все в ожидании и хотим узнать, как все сложится. Но с ним все будет в порядке», – считает Джордж.

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4 комментария
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Зачем что-то придумывать, когда за Грина говорят его поступки?
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