Звездный форвард « » поделился мнением о ситуации бигмена « » , который отстранен на неопределенный срок за второе в нынешнем сезоне нападение на игрока соперника.

«Честно говоря, я потерял дар речи, даже не знаю, что сказать по этому поводу, это безумие... При этом мне не нравится, что Грина сейчас выставляют так, будто он сумасшедший. Вот этот момент мне не нравится. Он не сумасшедший.

Давайте прекратим все эти разговоры о том, будто он ненормальный или с ним что-то не так… давайте будем с этим поаккуратнее. С ним все будет в порядке.

Мы все в ожидании и хотим узнать, как все сложится. Но с ним все будет в порядке», – считает Джордж.