Пол Джордж: «Мы нашли формулу, которая работает для нас». У «Клипперс» 8 побед подряд

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж в своем подкасте объяснил, как команде удалось найти «свой» баскетбол и добиться восьми побед подряд.

«Разобрались на опыте. Это был самый большой сдвиг – мы пытались, пробовали различные варианты. Провели достаточное количество матчей вместе. Увидели, на что способны. Пробовали разные составы и теперь нашли формулу, которая работает для нас.

Помогла последовательность. Стабильность в том, как мы собираемся играть и как показывать себя на паркете. Мы определенно набрали обороты. Не всегда здорово начинали матчи, над чем нам нужно продолжать работать, но похоже, что мы поняли, как побеждать, и это самое главное», – рассказал Джордж.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С по-настоящему сильными командами Клипперс еще не играли: Бостон, Фила, Милуоки, Окла, Миннесота.
Вот впереди у них будет 3 сложных матча за 4 дня: Даллас, Окла, Бостон. Вот это будет реальная проверка.
+8
-2
+6
Ответ Air Rodman
С по-настоящему сильными командами Клипперс еще не играли: Бостон, Фила, Милуоки, Окла, Миннесота. Вот впереди у них будет 3 сложных матча за 4 дня: Даллас, Окла, Бостон. Вот это будет реальная проверка.
Сакраменто, Индиана и Денвер слабые команды что ли? Всех победили на этом отрезке.
+3
-1
+2
Хорошо бы избежать в регулярке и особенно в П-О тяжёлых травм лидеров команды. А опыт и мастерство ведущих игроков команды знающих своё дело, даёт свой результат.
+1
-1
0
Формула предельно проста: Кавай вышел на примерно свой уровень и играет пока без травм и пропусков!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий