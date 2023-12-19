Форвард « » в своем подкасте объяснил, как команде удалось найти «свой» баскетбол и добиться восьми побед подряд.

«Разобрались на опыте. Это был самый большой сдвиг – мы пытались, пробовали различные варианты. Провели достаточное количество матчей вместе. Увидели, на что способны. Пробовали разные составы и теперь нашли формулу, которая работает для нас.

Помогла последовательность. Стабильность в том, как мы собираемся играть и как показывать себя на паркете. Мы определенно набрали обороты. Не всегда здорово начинали матчи, над чем нам нужно продолжать работать, но похоже, что мы поняли, как побеждать, и это самое главное», – рассказал Джордж.