Пол Джордж: «Мы нашли формулу, которая работает для нас». У «Клипперс» 8 побед подряд
Форвард «Клипперс» Пол Джордж в своем подкасте объяснил, как команде удалось найти «свой» баскетбол и добиться восьми побед подряд.
«Разобрались на опыте. Это был самый большой сдвиг – мы пытались, пробовали различные варианты. Провели достаточное количество матчей вместе. Увидели, на что способны. Пробовали разные составы и теперь нашли формулу, которая работает для нас.
Помогла последовательность. Стабильность в том, как мы собираемся играть и как показывать себя на паркете. Мы определенно набрали обороты. Не всегда здорово начинали матчи, над чем нам нужно продолжать работать, но похоже, что мы поняли, как побеждать, и это самое главное», – рассказал Джордж.
Вот впереди у них будет 3 сложных матча за 4 дня: Даллас, Окла, Бостон. Вот это будет реальная проверка.