Пол Джордж о том, почему хочет стать чемпионом с «Клипперс»: «Хочу дать болельщикам повод для трештока в сторону фанатов «Лейкерс»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж назвал причину, по которой хочет стать чемпионом НБА в составе «парусников».

«В конце концов, мы представляем Лос-Анджелес, и «Лейкерс» своего успеха добились. И мы пытаемся достичь этого с «Клипперс».

Болельщики, которые с нами и всегда поддерживают, – это те, кому я хочу отдать долг. По крайней мере, дать им хоть какой-нибудь повод для трештока в сторону фанатов «Лейкерс», – сказал Джордж в интервью Yahoo! Sports.

«Клипперс» находятся в Лос-Анджелесе с 1984 года и ни разу не становились чемпионами НБА. У «Лейкерс» 17 чемпионских титулов.

8 комментариев
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какой повод для трештока? даже если они и выиграют когда-то, то будет 1 чемпионский титул против восемнадцати, кого тут нужно трештокать?
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Какой-то провинциальный комплекс неполноценности на лицо.
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Ответ Алексааандр
какой повод для трештока? даже если они и выиграют когда-то, то будет 1 чемпионский титул против восемнадцати, кого тут нужно трештокать?
Против 17. Внутрисезонный турнир не считается :)
+3
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Летнюю лигу можете выиграть. ЛАЛ ее вроде не выигрывали. Хотя вру. В год Кузмы и Лонзо выиграли. Так что и тут ЛАК в пролете.
+1
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Ответ Daff Rogers
Против 17. Внутрисезонный турнир не считается :)
Был еще 1 титул в НБЛ
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Щас получит свой трешток и будет ныть
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Эй, Жорж, до ПО сохрани свое здоровье, и здоровье Робота. Бороду не провоцируйте на обмен. И директора кирпичного завода в 4й четверти на паркет не выпускайте.
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какое наивысшее достижение у Клипперс в истории?
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