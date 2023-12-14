Пол Джордж о том, почему хочет стать чемпионом с «Клипперс»: «Хочу дать болельщикам повод для трештока в сторону фанатов «Лейкерс»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж назвал причину, по которой хочет стать чемпионом НБА в составе «парусников».
«В конце концов, мы представляем Лос-Анджелес, и «Лейкерс» своего успеха добились. И мы пытаемся достичь этого с «Клипперс».
Болельщики, которые с нами и всегда поддерживают, – это те, кому я хочу отдать долг. По крайней мере, дать им хоть какой-нибудь повод для трештока в сторону фанатов «Лейкерс», – сказал Джордж в интервью Yahoo! Sports.
«Клипперс» находятся в Лос-Анджелесе с 1984 года и ни разу не становились чемпионами НБА. У «Лейкерс» 17 чемпионских титулов.