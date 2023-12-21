«Надо засудить их за... как это называется? Пренебрежительное отношение». Кавай – о том, что его и Джорджа брали как пример распределения нагрузки

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

«Засудить их за пренебрежительное отношение». Кавай – о распределении нагрузки.

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард принял участие во всех 27 матчах сезона-2023/24. Пол Джордж вышел на паркет в 25 из 27 встреч (один пропуск из-за подвернутого голеностопа, один – по болезни).

Когда лига вводила новые правила распределения нагрузки этой осенью, Ленард и Джордж были представлены Лигой и СМИ как олицетворение пропуска матчей с целью получения дополнительного отдыха.

Ленард пошутил, что всем придется ответить за клевету в их адрес.

«Надо засудить их за... как это называется? Пренебрежительное отношение», – сказал баскетболист.

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9 комментариев
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Что-то не слышно, что хоть кого-то оштрафовали в этом сезоне за лоад-менеджмент, хотя то одни, то другие садят звезд без видимых причин время от времени. Лейкерс в играх с САС например. Такое чувство, что эти меры чисто под Клипперс вводились и лига только и ждет когда Кавай в бэк-ту-бэк не выйдет, чтобы штрафы начать раздавать.
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Уложил маршрутку... дьявол ☝️🤬😂
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Неплохо.
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Шутки шутками, а за Кавая страшно немного, что в таком ритме, его здоровье может кончится в районе МВЗ и все, до следующего сезона мы его больше не увидим
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Ну что сказать, это же Кавай. Хизэфангай)
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Ответ Fungus_Amongus
Что-то не слышно, что хоть кого-то оштрафовали в этом сезоне за лоад-менеджмент, хотя то одни, то другие садят звезд без видимых причин время от времени. Лейкерс в играх с САС например. Такое чувство, что эти меры чисто под Клипперс вводились и лига только и ждет когда Кавай в бэк-ту-бэк не выйдет, чтобы штрафы начать раздавать.
да за что штрафовать? русским по белому написано было что а)матчи должны быть по нац телевидению б) обе звезды пропустили матч. только ТОГДА штраф. покажи мне хоть один случай в жтом сезоне.

с САС сдвоенные сначала Леба не играл, потом Дэвис
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Ответ Fungus_Amongus
Что-то не слышно, что хоть кого-то оштрафовали в этом сезоне за лоад-менеджмент, хотя то одни, то другие садят звезд без видимых причин время от времени. Лейкерс в играх с САС например. Такое чувство, что эти меры чисто под Клипперс вводились и лига только и ждет когда Кавай в бэк-ту-бэк не выйдет, чтобы штрафы начать раздавать.
Сейчас просто это маскируют под «личные причины»
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Ответ IzhStyle
Шутки шутками, а за Кавая страшно немного, что в таком ритме, его здоровье может кончится в районе МВЗ и все, до следующего сезона мы его больше не увидим
Или же в таком ритме пойдет за титулом в третей команде в роли основного игрока!!! Эх… мечты мечты ((
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Ответ IzhStyle
Шутки шутками, а за Кавая страшно немного, что в таком ритме, его здоровье может кончится в районе МВЗ и все, до следующего сезона мы его больше не увидим
Или же в таком ритме пойдет за титулом в третей команде в роли основного игрока!!! Эх… мечты мечты ((
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