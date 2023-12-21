«Надо засудить их за... как это называется? Пренебрежительное отношение». Кавай – о том, что его и Джорджа брали как пример распределения нагрузки
«Засудить их за пренебрежительное отношение». Кавай – о распределении нагрузки.
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард принял участие во всех 27 матчах сезона-2023/24. Пол Джордж вышел на паркет в 25 из 27 встреч (один пропуск из-за подвернутого голеностопа, один – по болезни).
Когда лига вводила новые правила распределения нагрузки этой осенью, Ленард и Джордж были представлены Лигой и СМИ как олицетворение пропуска матчей с целью получения дополнительного отдыха.
Ленард пошутил, что всем придется ответить за клевету в их адрес.
«Надо засудить их за... как это называется? Пренебрежительное отношение», – сказал баскетболист.
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