Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что достижения звездного форварда « » последних лет преувеличены.

«Леброну удалось удерживать команду в рабочем состоянии достаточно долго, чтобы пережить всех и выиграть чемпионство в «пузыре», за которое положен перстень с фианитами (искусственно получаемый минерал, широко используется в ювелирном деле для имитации драгоценных камней – Sports.ru), а теперь он выиграл милый маленький бесполезный турнир в ноябре/декабре на первый год его существования. Впечатляет», – написал Бэйлесс.

Сегодня «Лейкерс» оформили выход в финал внутрисезонного турнира, в котором сыграют с «Индианой».

В 22 матчах нынешнего сезона Джеймс набирает 25,0 очка, 7,5 подбора и 6,6 передачи в среднем за игру. В этом месяце ему исполнится 39 лет.