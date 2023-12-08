Скип Бэйлесс скептически отозвался о достижениях Леброна Джеймса с «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что достижения звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса последних лет преувеличены.

«Леброну удалось удерживать команду в рабочем состоянии достаточно долго, чтобы пережить всех и выиграть чемпионство в «пузыре», за которое положен перстень с фианитами (искусственно получаемый минерал, широко используется в ювелирном деле для имитации драгоценных камней – Sports.ru), а теперь он выиграл милый маленький бесполезный турнир в ноябре/декабре на первый год его существования. Впечатляет», – написал Бэйлесс.

Сегодня «Лейкерс» оформили выход в финал внутрисезонного турнира, в котором сыграют с «Индианой».

В 22 матчах нынешнего сезона Джеймс набирает 25,0 очка, 7,5 подбора и 6,6 передачи в среднем за игру. В этом месяце ему исполнится 39 лет.

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9 комментариев
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новость из будущего
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Всего лишь взял перстень, всего лишь рекорд по очкам, всего лишь куча других рекордов, всего лишь почти 39, а он набирает 25/7,5/6,2 и бегает по 40 мин. так себе достижения, всё преувеличено
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Халибертон негодует! :)
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Если он не будет говорить про ЛеБрона, его просто уволят.
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Спойлер!
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ЛеБрон в детстве на лужайку Скипа нагадил может 🤔 Так планомерно и упорно докапываться не каждый сможет. И это в 72 года!
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Статистика вещь упрямая. Леброн - уникум, можно это признавать, можно - нет, но он просто фанат своего вида спорта.
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Ответ Валера, настало твое время...
Всего лишь взял перстень, всего лишь рекорд по очкам, всего лишь куча других рекордов, всего лишь почти 39, а он набирает 25/7,5/6,2 и бегает по 40 мин. так себе достижения, всё преувеличено
Успокойся, Стивен Эй Смит
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