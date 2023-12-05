Скип Бэйлесс: «Никто не называл Майкла Джордана сукой»
Известный телеведущий Скип Бэйлесс считает, что конфликт лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса с главным тренером «Хьюстона» Име Удока является еще одним подтверждением того, что легендарный Майкл Джордан лучше.
Удока во время перепалки несколько раз назвал Джеймса «сукой».
«Никто не называл Майкла Джордана сукой. Это вопрос мужского достоинства... Леброна рассматривают как милого парня, просто классного парня», – считает Бэйлесс.
А сучка ЛеФлопп королева нытья, флоппинга и жалованья судьям🤣