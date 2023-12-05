Скип Бэйлесс: «Никто не называл Майкла Джордана сукой»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Име Удока НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный телеведущий Скип Бэйлесс считает, что конфликт лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса с главным тренером «Хьюстона» Име Удока является еще одним подтверждением того, что легендарный Майкл Джордан лучше.

Удока во время перепалки несколько раз назвал Джеймса «сукой».

«Никто не называл Майкла Джордана сукой. Это вопрос мужского достоинства... Леброна рассматривают как милого парня, просто классного парня», – считает Бэйлесс.

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9 комментариев
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Более того я даже не могу представить, чтобы Кобе так назвали.
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Уверен, Айзея Томас готов был с этим поспорить)) причём, как в 90-х, так и в нулевых, когда тренировал)
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Ответ Nikita Dorodenko
Более того я даже не могу представить, чтобы Кобе так назвали.
А я не могу представить, чтоб так назвали любого заслуженного ветерана лиги.
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модер ну смешной же коммент был от меня согласись)
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Ну так то Майкл Джордан король баскетбола, воздушный Майкл.
А сучка ЛеФлопп королева нытья, флоппинга и жалованья судьям🤣
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Скип не меняется )))
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Просто все знали, что если назвать Майкла сукой, получишь от сорока в следующей игре
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