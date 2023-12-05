Известный телеведущий считает, что конфликт лидера « » с главным тренером «Хьюстона» является еще одним подтверждением того, что легендарный Майкл Джордан лучше.

Удока во время перепалки несколько раз назвал Джеймса «сукой».

«Никто не называл сукой. Это вопрос мужского достоинства... Леброна рассматривают как милого парня, просто классного парня», – считает Бэйлесс.