Скип Бэйлесс о баннере внутрисезонного турнира: «Майкл Джордан после победы сказал бы: «Только через мой труп!»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал «Лейкерс» за поднятие баннера внутрисезонного турнира, а также за то, что отдали много сил в декабре, что может сказаться на результате команды в конце сезона.

«На прошлой неделе в подкасте меня спросили: «Если бы во времена Майкла Джордана появился внутрисезонный турнир, как бы он к этому отнесся?». Он бы сказал: «Это ужас! Но если вы собираетесь заставить нас играть в нем, я пойду и выиграю его»! А после победы сказал бы: «Только через мой труп вы поднимете этот баннер!» Это смешно.

Дарвин Хэм говорил после игры: «Мы устали, мы много были в дороге», и во многом это из-за внутрисезонного турнира. Какие-то факторы повлияли на команду, еще и похмелье сверху, ведь Леброн заставил всех стараться в этом турнире. И я не осуждаю его за это. Он решил, что хочет стать победителем. Я просто думал, что «Лейкерс» – это про июнь, а не декабрь», – заявил Бэйлесс.

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4 комментария
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У Буллз висят баннеры за победу в дивизионе, что-то Джордан не лез под крышу Юнайтед Центра и не срывал их.
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Скип Бэйлисс, ты дуремар!
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Если бы в ЛАЛ не играл Леброн, старику было бы плевать, что они там вывешивают.
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"похмелье сверху"
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