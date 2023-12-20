Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал «Лейкерс» за поднятие баннера внутрисезонного турнира, а также за то, что отдали много сил в декабре, что может сказаться на результате команды в конце сезона.

«На прошлой неделе в подкасте меня спросили: «Если бы во времена появился внутрисезонный турнир, как бы он к этому отнесся?». Он бы сказал: «Это ужас! Но если вы собираетесь заставить нас играть в нем, я пойду и выиграю его»! А после победы сказал бы: «Только через мой труп вы поднимете этот баннер!» Это смешно.

Дарвин Хэм говорил после игры: «Мы устали, мы много были в дороге», и во многом это из-за внутрисезонного турнира. Какие-то факторы повлияли на команду, еще и похмелье сверху, ведь заставил всех стараться в этом турнире. И я не осуждаю его за это. Он решил, что хочет стать победителем. Я просто думал, что « » – это про июнь, а не декабрь», – заявил Бэйлесс.