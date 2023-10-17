Василий Карасев: «Промазали много простых мячей из-под кольца и с периметра, сложно на что-то рассчитывать при этом»

Главный тренер МБА Василий Карасев заявил, что сложно претендовать на победу в матче с «Зенитом» (74:85), набрав 30 очков в первой половине.

«Сложная игра. Понятно, что с «Зенитом» на выезде играть всегда сложно, но, думаю, что вторую половину можно занести нам в актив. Игра простая – не забиваешь ты, забивают тебе. Мы промазали много простых мячей из-под кольца и с периметра, сложно на что-то рассчитывать при этом.

Начало матча? Промазали из-под кольца, промазали трехочковый… Первые мячи должны были забивать, может, уверенность пришла бы. Пока ты свежий и все равно до перерыва набираешь 30 очков, сложно на что-то претендовать с « », – сказал Карасев.

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