Кайл Курич о победе над МБА: «Этот успех должен помочь «Зениту» еще больше поверить в себя»

Атакующий защитник «Зенита» поделился впечатлениями от матча против МБА (85:74) в регулярном чемпионате лиги ВТБ.

«Нам было очень важно выиграть после двух домашних поражений подряд. Порадовать многочисленных болельщиков. Этот успех должен помочь нам еще больше поверить в себя.

Лучшая ли это игра « » в текущем регулярном сезоне? Думаю, да. Мы избежали серьезных провалов, контролировали ход встречи на протяжении всех 40 минут. Хотя нам противостояла очень непростая команда, которая навязывала борьбу на каждом участке. Постоянно прессинговала. Понятно, что мы не были идеальны. Допустили несколько необязательных потерь и ошибок. Надо еще лучше тренироваться, чтобы довести идеи нашего тренера до автоматизма», – считает Курич.

В матче с МБА Курич записал на свой счет 18 очков.

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