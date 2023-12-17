Василий Карасев про «-45» от «Зенита»: «Было стыдно и хотелось провалиться под землю»

Главный тренер МБА Василий Карасев извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Зенита» (48:93).

«Нужно извиниться перед болельщиками за ужасную игру, было стыдно и хотелось провалиться под землю.

В перерыве не настроили команду, выдали две совершенно разных половины. В первой что-то получалось, но тоже смазали концовку, а с первой минуты второй половины команды уже просто не было – « » поймал кураж и где-то уже просто издевался над нами», – сказал Карасев.