Леброн Джеймс бросил мяч в аут, не видя, что Энтони Дэвис травмировался

Центровой «Лейкерс» травмировал голеностопный сустава во время матча против « » и был вынужден покинуть площадку.

не заметил, что его партнер по команде направился в сторону скамейки, и отдал Дэвису передачу. Мяч ушел за пределы площадки, и Джеймс совершил потерю.

После этого главный тренер « » Дарвин Хэм взял тайм-аут, и Дэвис ушел в раздевалку.

Матч закончился поражением «Лейкерс» от «Буллс» – 108:124. Дэвис набрал 12 очков и 14 подборов за 37,5 минуты игрового времени.