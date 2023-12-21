Леброн Джеймс бросил мяч в аут, не видя, что Энтони Дэвис травмировался
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис травмировал голеностопный сустава во время матча против «Чикаго» и был вынужден покинуть площадку.
Леброн Джеймс не заметил, что его партнер по команде направился в сторону скамейки, и отдал Дэвису передачу. Мяч ушел за пределы площадки, и Джеймс совершил потерю.
После этого главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм взял тайм-аут, и Дэвис ушел в раздевалку.
Матч закончился поражением «Лейкерс» от «Буллс» – 108:124. Дэвис набрал 12 очков и 14 подборов за 37,5 минуты игрового времени.