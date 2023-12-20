Евгений Валиев: «Неудачная серия давит. МБА приложит все усилия, чтобы вернуть игру»

Форвард МБА Евгений Валиев оценил состояние команды перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».

Столичная команда потерпела шесть поражений подряд.

«Конечно, неудачная серия давит на всех, никому из нас не нравится ситуацию, поэтому цель только одна – прервать ее. Будем прикладывать не просто все возможные усилия – я бы сказал, все невозможные усилия, чтобы вернуть игру, которая у нас была, порадовать болельщиков.

Что касается «Самары», то в нынешнем сезоне волжане показывают очень качественную игру, идут в середине таблицы, но там такая плотность, что одна победа поднимает тебя сразу на несколько позиций. Самарцы здорово бегут в атаку, очень качественно защищаются, но мы должны исходить в первую очередь из своих действий. Сейчас мы в первую очередь должны разобраться в своих головах, и тогда результат придет», – сказал Валиев.