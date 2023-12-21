«Црвена Звезда» объявила об уходе Шабазза Напьера. Он может продолжить карьеру только в «Милане»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Милан Адриатическая лига Шабазз Напьер Яннис Сферопулос Баскетбол

«Црвена Звезда» объявила об уходе Шабазза Напьера.

«Црвена Звезда» объявила о расторжении соглашения с защитником Шабаззом Напьером (32 года, 185 см).

Клуб отмечает, что в понедельник Напьер заявил о своем решении покинуть клуб главному тренеру Яннису Сферопулосу.

«Црвена Звезда» отмечает, что ее политика не допускает нахождения в команде баскетболиста против его воли, поэтому стороны добились мирного прекращения соглашения с прописанным пунктом, что Напьер может продолжить карьеру в только в одном клубе – итальянском «Милане».

Ожидается, что итальянский гранд в скором времени объявит о подписании Напьера. По информации СМИ, контракт с американцем заключен на 6 месяцев.

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1 комментарий
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А в чем подплека этого пункта про Милан?
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