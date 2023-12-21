«Црвена Звезда» объявила об уходе Шабазза Напьера. Он может продолжить карьеру только в «Милане»

«Црвена Звезда» объявила об уходе Шабазза Напьера.

« » объявила о расторжении соглашения с защитником (32 года, 185 см).

Клуб отмечает, что в понедельник Напьер заявил о своем решении покинуть клуб главному тренеру Яннису Сферопулосу.

«Црвена Звезда» отмечает, что ее политика не допускает нахождения в команде баскетболиста против его воли, поэтому стороны добились мирного прекращения соглашения с прописанным пунктом, что Напьер может продолжить карьеру в только в одном клубе – итальянском « ».

Ожидается, что итальянский гранд в скором времени объявит о подписании Напьера. По информации СМИ, контракт с американцем заключен на 6 месяцев.