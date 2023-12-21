Этторе Мессина опроверг слова Сферопулоса о перехода Напьера в «Милан»: «Рад, что он осведомлен лучше меня»
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина не может подтвердить информацию Янниса Сферопулоса из «Црвены Звезды».
Ранее главный тренер сербского клуба заявил, что Шабазз Напьер продолжит карьеру в «Милане».
Мессина заявил, что это неправда: «Я рад, что тренер Сферопулос осведомлен лучше меня. У меня нет никаких новостей для вас».
Напьер в 11 матчах за «Црвену Звезду» в Евролиге набирает в среднем 9,8 очка, 1,7 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.