Этторе Мессина опроверг слова Сферопулоса о перехода Напьера в «Милан»: «Рад, что он осведомлен лучше меня»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда чемпионат Италии Милан Адриатическая лига Шабазз Напьер Яннис Сферопулос Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина не может подтвердить информацию Янниса Сферопулоса из «Црвены Звезды».

Ранее главный тренер сербского клуба заявил, что Шабазз Напьер продолжит карьеру в «Милане».

Мессина заявил, что это неправда: «Я рад, что тренер Сферопулос осведомлен лучше меня. У меня нет никаких новостей для вас».

Напьер в 11 матчах за «Црвену Звезду» в Евролиге набирает в среднем 9,8 очка, 1,7 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.

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