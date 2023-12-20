Яннис Сферопулос прокомментировал пост Шабазза Напьера: «Меня нет в социальных сетях»
Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос прокомментировал пост разыгрывающего команды Шабазза Напьера в социальной сети.
«Меня нет в социальных сетях. У меня есть только Твиттер, и только для моих комментариев. Мне не нужно говорить ничего больше, чем то, что я сказал на пресс-конференции», – заявил тренер.
Ранее Сферопулос заявил, что Напьер ведет переговоры о смене команды и попросил у него разрешение не играть в матче против «Реала» (58:72), чтобы не получить травму.
Напьер отреагировал в соцсети, написав: «Говорите правду перед камерой».