Яннис Сферопулос прокомментировал пост Шабазза Напьера: «Меня нет в социальных сетях»

Главный тренер « » Яннис Сферопулос прокомментировал пост разыгрывающего команды в социальной сети.

«Меня нет в социальных сетях. У меня есть только Твиттер, и только для моих комментариев. Мне не нужно говорить ничего больше, чем то, что я сказал на пресс-конференции», – заявил тренер.

Ранее Сферопулос заявил, что Напьер ведет переговоры о смене команды и попросил у него разрешение не играть в матче против «Реала» (58:72), чтобы не получить травму.

Напьер отреагировал в соцсети, написав: «Говорите правду перед камерой».